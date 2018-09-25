Вице-губернатор Андрей Алексеенко провел заседание комиссии по ЧС

Главы муниципалитетов доложили о проведенной работе по ликвидации ЧС на местах.

В начале сентября из-за сильных дождей некоторые населенные пункты края были подтоплены. Больше всего пострадало Черноморское побережье. Так, из-за ливней в Геленджике, Сочи, Туапсинском районе вышли из берегов реки, вода попала в некоторые дома, кое-где стихия даже разрушила дороги. Восстановительные работы уже закончили. Не завершились они лишь в Новороссийске — в городе 8 сентября на проезжую часть сошел селевой поток, разрушил дорожное покрытие и смыл в море автобус. Ликвидировать последствия обещают до 15 октября. Во время бедствий никто не пострадал. Тем, кто лишился имущества, выплатили денежные компенсации.

Андрей Алексеенко поручил через неделю провести масштабные учения по работе в режиме чрезвычайных ситуаций.

«По одному из прибрежных районов либо горных, где мы имеем высокий риск образования ЧС и связанных с выпадением осадков, для того, чтобы на месте отработать все принципы режима коммуникаций, скорости реагирования», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Также на встрече говорили и о пожарной безопасности. В этом году количество лесных возгораний в крае увеличилось. Андрей Алексеенко дал поручение городам и районам лучше следить за обстановкой.

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