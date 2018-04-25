Вице-губернатор Андрей Коробка посетил выставку FoodTech в Краснодаре

Он 25 апреля осмотрел стенды участников, попробовал мороженое и пообщался с бизнесменами.

Куратор аграрного блока оценил новинки пищевой промышленности и отметил пользу таких площадок для рестораторов и переработчиков.

«Любой производитель может зайти сюда и найти то, что ему интересно, будь то продукты питания, переработки, технологическое оборудование, вино — все, что связано с виноделием, с переработкой, с ресторанами. Можно даже посетить мастер-классы по изготовлению тех или иных видов продукции», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

В этом году в выставке принимают участие более 30 кубанских предприятий, в том числе и фермерские хозяйства. Всего на Кубани производится боле 3 тыс. различных изделий, которые экспортируются за рубеж — в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Китай и Монголию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка FoodTech — 2018 открылась 25 апреля.

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