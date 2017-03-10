Вице-губернатор Анна Минькова провела прием граждан

Жители городов и районов Краснодарского края обратились к вице-губернатору Анне Миньковой с просьбами оказать содействие в решении различных социальных вопросов.

Так, семья Клейн из Курганинского района несколько лет назад потеряла ребенка-инвалида. Забота о мальчике требовала больших материальных затрат и душевных сил, несколько месяцев без внимания оставались четверо детей. Екатерина Клейн попросила помочь в устройстве сына-старшеклассника в кадетское училище, а также в покупке автомобиля для большой семьи — предыдущий супруги продали, чтобы получить деньги на лечение.

Минькова поручила министерству образования, науки и молодежной политики края оказать помощь в обучении мальчика, привлечении спонсорских средств для приобретения автомобиля.

«Важно, что вы не опустили руки, начали свое дело — занимаетесь разведением крупного рогатого скота. Таким образом своим детям показываете, что не прогибаетесь под тяготами жизни, боретесь, и несмотря ни на что продолжаете заботиться о своей семье. Наша задача — оказать помощь вам, вашим детям в получении образования, и мы обязательно поможем», — отметила Минькова.

К ней также обратилась Фатима Ашихмина из Мостовского района. Она пожаловалась на то, что в средней школе № 13 в поселке Восточном нет спортзала, теплого туалета, а столовая в отдельно стоящем здании отапливается тепловыми пушками. На связь по селектору вышла замглавы Мостовского района Наталья Менжулова и сообщила, что это нетиповое приспособленное здание, построенное еще в 1969 году. Однако последние несколько лет ведутся работы по его благоустройству, заменены окна, приобретена мебель.

«Выделены деньги на капремонт столовой, обустройство территории, установку теплого туалета. Спортплощадку на территории школы также приведем в надлежащий вид, чтобы дети могли заниматься в теплое время года. В зимний период они будут находиться в приспособленной классной комнате», — цитирует Менжулову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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