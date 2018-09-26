Вице-губернатор Игорь Галась принял участие в расширенной коллегии ФАС в Сочи

Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность» состоялась в рамках «Недели конкуренции в России».

Мероприятие провел руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Он рассказал о реализации конкурентной политики в субъектах РФ.

Артемьев напомнил, что в апреле состоялся Госсовет по вопросам развития конкуренции в регионах, по итогам которого главам территорий дали конкретные поручения.

«Субъекты определили для себя ключевые показатели для развития конкуренции в 41-й отрасли экономики. Уверен, скоро они покажут значительный рост», — отметил руководитель ФАС.

Замглавы края Игорь Галась от имени губернатора приветствовал участников конференции, подчеркнув, что для региона очень важно быть площадкой для такого масштабного мероприятия.

«В конце прошлого года президентом был утвержден Национальный план развития конкуренции. Сейчас вырабатываются правила игры, подходы, которые будут способствовать его реализации. У нас есть четкое понимание, что в основе развития экономики — повышение производительности труда и развитие конкуренции. Работая над этими проблемами, улучшая показатели, мы повышаем конкурентоспособность и региона в целом, и кубанских производителей», — заявил Игорь Галась.

По его словам, большинство отраслей экономики Кубани уже демонстрируют положительную динамику, а сельское хозяйство, транспортировка и хранение, розничная торговля, общественное питание, платное обслуживание населения показывают опережение прошлогодних темпов роста.

Как отметил Игорь Галась, дальнейшее развитие конкуренции нашло отражение и в новой Стратегии Краснодарского края до 2030 года. Он поблагодарил Игоря Артемьева и его команду, отметив, что в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в регионе сотрудничество стало более предметным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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