Вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский провел прием граждан

На встрече 5 сентября присутствовали профильные министры и главы муниципалитетов.

Основной темой заседания стали дороги. Жители страницы Варениковской уже четыре года жалуются на оживленную магистраль, по которой проезжают не только легковые автомобили, но и большегрузы. На участке уже установлены камера наблюдения и ограждения, но скорость автомобилей такая, что люди боятся переходить дорогу.

«Вместе с главой района и его заместителем вы выезжаете на место, проводите обследование, встречаетесь, проводите сход и мероприятия по безопасности дорожного движения, делаете все, что можно сделать в рамках обслуживания этой дороги, так как она краевая. Тут даже нужно пригласить сотрудников ГИБДД, которые должны осуществлять контроль», — дал поручение заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

А вот в Апшеронском районе уже в следующем году жители станицы Самурской получат новую дорогу — там заасфальтируют около 1 км гравийки. Из-за плохого качества покрытия туда не заходили пассажирские автобусы, и людям приходилось добираться пешком по грязи и пыли. Деньги на ремонт уже выделены, районным властям осталось только найти подрядную организацию.

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