Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 23 февраля отмечает день рождения

Немалая часть ее творческой и деловой биографии связана с медиахолдингом «НТК».

С 2006 по 2011 год Анна Минькова занимала пост первого заместителя директора ГУП Краснодарского края «Телерадиокомпания «Новое телевидение Кубани»». После трехлетнего перерыва, связанного с тем, что Анна Алексеевна возглавляла управление информационной политики администрации края, она вновь пришла на НТК. В июле 2014 года Анну Алексеевну назначили директором тогда еще «Девятого канала». Будучи его руководителем, она пошла на смелый шаг — провела его ребрендинг. Именно тогда мощный региональный медиаресурс получил название «Кубань 24». С ее подачи заработал и одноименный интернет-портал.

Анна Минькова 28 апреля 2015 года стала заместителем губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поручил ей курировать одну из самых сложных и ответственных сфер жизни любого региона — социальный блок.

Коллектив «Кубань 24» поздравляет Анну Минькову с днем рождения!

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