Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан

22 января в 20:58

Вопросы от жителей края были абсолютно разными, но большая часть касалась детей.

Руководитель частного детского центра Иван Кустов попросил заместителя главы региона о поощрении победителей конкурса по робототехнике. Ученики его школы регулярно участвуют в международных и всероссийских соревнованиях и завоевывают медали. Анна Минькова отметила, что таких детей надо поддерживать, давать им возможность развиваться и получать необходимое образование.

«Дополнительное образование — немаловажная часть образовательного процесса, может быть, иногда даже и ключевая. Именно допобразование, как правило, определяет будущую профессию, и мы об этом много говорим. Школа — это фундамент. А мы говорим о том, как выявить ребенка, его потенциал, чем он будет заниматься в жизни. Сегодня такие организации, очевидно, дают вот этот эффект. Конечно, здесь возможность участвовать в грантовых мероприятиях должна быть. Они делают хорошее дело», — сказала Анна Минькова.

Также во время приема граждан жительница Староминского района попросила вице-губернатора помочь решить вопрос в установлении опекунства над недееспособным сыном, а семья из Гулькевичского района — разобраться с проблемами трудовых отношений в местной больнице.

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