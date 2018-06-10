Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан

Прием прошел 8 июня по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Было рассмотрено пять вопросов. Все они касались социальной сферы.

Житель станицы Северской Виктор Деточкин предложил открыть музей в корпусе начальных классов школы № 43. Само здание для обучения детей уже не подходит: степень износа достигла 70%, нужна реконструкция. Но после нее, как полагает Анна Минькова, помещения должны остаться в системе образования.

«Для нас очень важно, чтобы дети сегодня получали дополнительное образование непосредственно в школе, а в данном случае это здание дает нам гарантию, так как оно находится при школе и имеет периметр безопасности. Мы исходим из того, что нам нужно обеспечить наших детей всеми формами образования, в том числе и дополнительными», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

С просьбой о капитальном ремонте сельского Дома культуры обратилась студентка из поселка Комсомольского в Белореченском районе. Сейчас клуб закрыт, работает только библиотека, а все праздники проходят в соседних станицах. Клубу в Комсомольском требуется капитальный ремонт. Раньше строительные бригады делали только косметический, но этого мало. Анна Минькова взяла ситуацию под личный контроль и поручила району подготовить документы, которые позволят включить Дом культуры в краевую программу по восстановлению культурных центров.

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