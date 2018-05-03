Вице-губернатор Кубани провел совещание по летним паводкам

Состояние краевых гидротехнических сооружений обсудили 3 мая в Краснодаре. Совещание с главами районов, представителями ответственных министерств и ведомств провел заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Этой весной уровень рек в регионе находится в пределах нормы, чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Однако есть опасения, что летом нештатные ситуации могут случиться в Сочи, Туапсе, Лабинском и Мостовском районах. Чтобы этого не допустить, создана специальная комиссия. Она обследует водоотводящие пути и подсчитает, в какую сумму обойдется их ремонт.

«Состояние всех видов технических сооружений в Краснодарском крае можно оценить как удовлетворительное. Есть ряд вопросов, которые требуют решений. Это определение их собственников, подготовка технической документации», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Следующая встреча рабочей группы намечена на июнь. К этому времени станет известно, сколько потребуется денег на восстановление гидротехнических сооружений в крае.

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