Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин провел личный прием граждан

Жители края обратились к заместителю главы региона с вопросами, касающимися восстановления и оформления прав собственности на жилые помещения и земельные участки.

В мероприятии также приняли участие руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин, первый заместитель руководителя департамента по архитектуре и градостроительству региона Александра Устроева.

Жители Сочи обратились к вице-губернатору с просьбой оказать помощь в оформлении права на собственность квартир. Жилье находится в общежитии ликвидированного предприятия «Тоннельный отряд», в настоящее время у здания нет собственника. С этой проблемой столкнулись около 20 семей.

«Местная власть должна разобраться в этой ситуации в ручном режиме. Необходимо встретиться с жителями и оказать им консультативную помощь, в том числе касающуюся подготовки искового заявления в суд», — подчеркнул Сергей Болдин.

На приеме обсудили проблему с оформлением земельных участков. Около 11 семей в районе Лабинска сегодня живут в домах, которые находятся вне границы населенного пункта — фактически на землях сельскохозяйственного назначения. Жилье было построено колхозом еще в 50-е годы прошлого века. Сейчас люди не могут оформить земельные участки в собственность и благоустроить придомовые территории, построить игровые площадки для детей и другую инфраструктуру.

«Необходимо рассмотреть возможность внести изменения в генплан Лучевого сельского поселения Лабинского района и включить эти домовладения в границы населенного пункта», — акцентировал Сергей Болдин.

Вице-губернатор дал поручение департаменту имущественных отношений края, архитектуры и градостроительства региона и местной администрации совместно разработать «дорожную карту» по разрешению этого вопроса в максимально оптимальные сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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