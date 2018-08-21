Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин совершил облет земель сельхозназначения

На Кубани больше половины мест добычи горных пород находятся на землях, предназначенных для сельского хозяйства. Причем на разработку компаниям уже выданы лицензии.

Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Болдин после облета над территорией края. Осмотреть несколько районов Кубани с воздуха поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Особое внимание уделили Белореченскому, Гулькевичскому и Курганинскому районах. В этих муниципалитетах находятся 68 объектов, где из недр земли добывают гравий, песок и глину, но сами участки имеют статус аграрных.

«Мы видели ситуацию, связанную с Белореченским районом, где уже карьеры разработанные десять и более лет назад. Но они брошены. И там по сути уже появились определенные водоемы. Кроме того, чтобы разработать алгоритм, мы будем смотреть и думать, как необходимо в дальнейшем использовать эти водные объекты», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.

Если статус земли не соответствует деятельности арендатора, он может лишиться лицензии. Власти края вправе обратиться в суд и уже по решению запретить копать карьеры. Те, кто уже попал под действие правосудия, будут обязаны восстановить сельхозугодия.

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