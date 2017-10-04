Вице-губернатор Минькова поздравила педагогов Кубани с профессиональным праздником

В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького 4 октября состоялся торжественный концерт, посвященный Дню учителя.

С помощью видеообращения гостей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что кубанские учителя — гордость региона.

Анна Минькова приветствовала участников встречи, напомнив, что в крае сегодня трудятся 70 тыс. педагогов, прикладывающих все усилия, чтобы дать необходимые знания подрастающему поколению.

«К учителям всегда предъявляются самые высокие требования. Вкладывая знания, вы нацеливаете учеников на получение востребованной профессии. Помогаете каждому определиться с самыми важными приоритетами в жизни: кем быть, а главное — какими быть», — подчеркнула заместитель главы региона.

Она добавила, что сфера образования остается для руководства края приоритетной: строятся новые школы, закупается современное оборудование, разрабатываются региональные программы по поддержке педагогов.

«Армия учителей огромна, но нам нужно еще больше. Перед педагогами сейчас стоит задача искать такие решения в методике обучения, чтобы школьные программы не вызывали у детей отторжения к получению знаний», — подчеркнула Минькова.

На мероприятии наградили 32 педагогов, им присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Кубани».

Торжество завершилось праздничным концертом с участием победителя шоу «Голос» сочинца Данилы Плужникова и творческих детских коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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