Вице-губернаторы Кубани оценили технику на выставке «Золотая нива»

Сельхозфорум в Усть-Лабинском районе проходит уже в 18-й раз. В этом году 400 российских и зарубежных компаний разместили свои экспозиции на поле площадью в 6 га.

Участники показывали свою технику в деле: машины прошли полевой тест-драйв. Новинки агротехнологий оценили вице-губернаторы края Андрей Коробка и Анатолий Вороновский. Они отметили, что сегодня сельхозмашиностроение на Кубани развивается серьезными темпами.

«Кубань — это аграрный регион. Для того, чтобы держать свои лидирующие позиции, мы должны каждый год обновлять технику. В прошлом году мы приобрели более 4 тыс. единиц на сумму 12,8 млрд рублей. Это говорит о том, что рынок сегодня для продажи сельскохозяйственной техники на Кубани является одним из самых стратегических для всех машиностроителей», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Выставка «Золотая нива» в Усть-Лабинском районе будет проходить до 25 мая. За это время аграрии посетят десятки конференций, презентаций и круглых столов с участием бизнесменов, ученых и представителей власти.

«Золотая нива» традиционно проводится сразу же после окончания весенней посевной. На форуме, в том числе, подводят ее итоги. В этом году под яровые культуры аграрии Кубани отдали почти 2 млн га земли. Самую большую площадь заняли семена кукурузы на зерно — свыше 600 тыс. га. Немало пашни выделили и под подсолнечник. Завершился сев риса. Его хранят до предстоящей жатвы больше 100 тыс. га. Яровой пшеницей весной засеяли не так много земли — 1,5 тыс. га. На Кубани главная культура — озимая. Под хлеб минувшей осенью отдали в тысячу раз больше.

Итоги весенней посевной на Кубани:

Кукуруза — 616 тыс. га

Подсолнечник — 384 тыс. га

Рис — 117,3 тыс. га

Яровая пшеница — 1,5 тыс. га

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