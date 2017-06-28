Вице-канцлер Германии высоко оценил экономический потенциал Кубани

Зигмар Габриэль на XIV конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре отметил, что регионально-муниципальное сотрудничество стран развивается достаточно активно.

«Отношения между регионами прочны, немецкие бизнесмены, которые приезжают в Краснодар, впечатлены динамикой его экономического развития», — подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что край, со своей стороны, создает максимально комфортные условия для работы иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 28 июня открылась XIV конференция городов-партнеров России и Германии «Установление контактов — инициация проектов — укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей».

Вениамин Кондратьев отметил, что в Краснодарском крае регулярно бывают бизнес-миссии из Германии.

Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудят в Краснодаре вопросы урегулирования украинского кризиса и продвижения мирного процесса в Сирии, а также европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом.

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