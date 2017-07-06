Вице-мэр Краснодара: КТТУ нужно опираться на лучший российский и зарубежный опыт

Заместитель главы города Евгений Зименко 6 июля прокомментировал увольнение директора КТТУ Ивана Полухина.

«Трамвайно-троллейбусное управление стратегически важно для города. Главный перевозчик краевого центра — предприятие сложное, где необходимо внедрять современные технологии, опираясь на лучший российский и зарубежный опыт. Необходимо сделать серьезный анализ финансово-экономической деятельности, определить проблемные точки и предлагать решения, разрабатывать эффективную стратегию развития КТТУ. Эти задачи ставил глава города Евгений Первышов перед Иваном Полухиным. Три месяца для руководителя вполне достаточно, чтобы разобраться в ситуации и понять, способен ли он их решить. Иван Полухин решение принял, это честный поступок», — сказал Зименко.

По его словам, в ближайшие дни состоится встреча мэра с коллективом КТТУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

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