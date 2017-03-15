Вице-мэры Краснодара проведут приемы в микрорайоне Гидростроителей

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cea1170a3996dba57f7e251f873b8bcf Вице-мэры Краснодара проведут приемы в микрорайоне Гидростроителей В Краснодаре 19 марта пройдут пять выездных приемов заместителей главы города и председателя гордумы для жителей микрорайона Гидростроителей.

«Первый выездной прием в Музыкальном микрорайоне хорошо себя показал, и эту практику мы будем продолжать. Это позволит нам теснее общаться с горожанами, а главное — глубже понять те вопросы, которые заботят сегодня жителей краевого центра, прежде всего развивающихся микрорайонов, где сегодня есть проблемы в развитии инфраструктуры, выстроить приоритеты в решении волнующих краснодарцев вопросов», — сказал мэр города Евгений Первышов.

Приемы граждан пройдут с 10:00 до 12:00. Всего будет организовано пять выездных встреч. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко вместе с первым заместителем Виктором Тимофеевым и депутатом гордумы Владимиром Багмутом встретится с жителями в приемной депутата на улице Трудовой Славы, 46.

Первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин проведет прием в ДШИ «Родник» на улице Гидростроителей, 41. Заместитель главы города Евгений Зименко встретится с гражданами в помещениях ООО «ЮУК2» на проспекте Писателя Знаменского, 16. Вице-мэр Владислав Ставицкий проведет прием в помещении ООО «БАУИНВЕСТ» на проспекте Писателя Знаменского, 6, а вице-мэр Лилиана Егорова — в школе № 46 на улице Гидростроителей, 20, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов 20 февраля поручил своим заместителям провести для граждан выездной прием в Музыкальном микрорайоне. В Краснодаре 22 февраля власти обсудили благоустройство Музыкального микрорайона с его жителями. Среди вопросов, которые подняли на встрече, — приведение в порядок гравийных дорог и строительство тротуаров, а также ливневой канализации, которая позволит устранить скопления воды между домами во время дождей. Первышов поручил своим заместителям продолжить практику выездных приемов граждан.

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