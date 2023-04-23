Вице-премьер Великобритании подал в отставку

Вице-премьер Великобритании Министр – министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку после расследования жалоб на домогательства со стороны его подчиненных.

«Я объявляю, что ухожу из вашего правительства после получения отчета, подготовленного прокурором Короны Адамом Толли.

Я призвал к расследованию и обещаю уйти в отставку, если будут обнаружены доказательства издевательств. Считаю важным сдержать свое слово», — говорится в тексте письма Доминика Рааба премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

В то же время Доминик Рааб пришел к неудобным для себя выводам следствия. он не согласился и назвал их неверными.

«Установив такой низкий порог агрессии, это расследование создало опасный прецедент. Это поощряет нежелательные жалобы на министров и плохо отражается на вашем правительстве и, в конечном счете, на тех, кто вносит изменения от имени британского народа”, — сказал он.