Вице-президент КХЛ прочел лекцию воспитанникам сочинского «Сириус»

Виталий Прохоров выступил перед детьми в преддверии открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд.

На встречу пришли члены команд «Буйволы», «Северские волки», «Сочи-2004», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги.

«По сути, все эти ребята — новаторы, пионеры в хоккее региона Юг. Смотря на них, младшие ребята будут тянуться к хоккею, брать с пример со старших товарищей. В конечном итоге, мы можем прийти к тому, что однажды школы южного региона будут серьезно конкурировать с Ярославлем, Череповцом, Москвой. Южные школы уже вошли в историю, ведь еще десять лет назад никто и представить не мог, что здесь появится одна из хоккейных столиц, а теперь местные СДЮШОРы готовят первых игроков для команды КХЛ», — отметил Прохоров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сочинском «Сириусе» с 18 по 26 августа пройдет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд.

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