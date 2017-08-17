Видео: в Анапе девушки из файер-шоу пытались поджечь полицейских

Инцидент произошел на набережной.

В социальные сети выложили видеозапись, на которой запечатлено вечернее файер-шоу, которое ежедневно показывают отдыхающим. К девушкам подошли сотрудники полиции и попытались отобрать у них факелы. В какой-то момент одна из девушек при помощи воспламеняющейся жидкости выпустила в сторону полицейского огненное облако.

В полиции интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Информация о произошедшем уточняется.

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