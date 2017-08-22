Видео: в Анапе на пляж обрушился мощный шторм

Сильный ветер 22 августа снес торговые палатки на пляже в Сукко.

Разгул стихии на видео сняли отдыхающие и выложили запись в соцсети. На кадрах видно, как сильным ветром сносит шезлонги, пляжные зонты и тенты на торговых палатках.

Очевидцы в комментариях пишут, что сегодня лучше не ходить на море.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило экстренное предупреждение о возможности формирования смерчей над Черным морем на 22 и 23 августа. В Сочи очевидцы уже запечатлели смерч.

Публикация от ТупоАнапа (@typoanapa) Авг 22 2017 в 3:53 PDT

Вернуться на ленту

Источник