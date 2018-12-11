Виктор Классон: «Краснодар» поднялся выше благодаря Мусаеву

Полузащитник «черно-зеленых» отметил роль тренера Мурада Мусаева в прогрессе команды.

«Он предан своей работе и понимает, что делает. Мусаев много времени уделяет тренировкам, тактике, подготовке информации о ближайшем сопернике. Все — на высоком уровне. «Краснодар» стал выше благодаря нему и потому, что мы все стали играть на 10-15% лучше, чем в прошлом сезоне», — отметил Классон.

Футболист рассказал, что молодость Мусаева никак не отражается на общении с ним.

«Наш тренер — лидер команды, мы все слушаем его и делаем, что он говорит. Нам нравится играть с мячом, владеть им. Более того, именно в такой ситуации футболисты прогрессируют, развиваются всесторонне», — заявил спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мурад Мусаев был официально назначен на должность тренера основной команды ФК «Краснодар» 3 апреля. В первом матче под руководством специалиста «быки» одержали гостевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

По итогам 2018 года «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на одно очко.

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