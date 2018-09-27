Виктор Кузьминов вступил в должность главы Калининского района

Инаугурация прошла во время сессии совета муниципального образования. Участие в ней принял вице-губернатор края Сергей Болдин.

На мероприятии присутствовал председатель совета Калининского района Виктор Башкиров, депутаты ЗСК Алексей Сидюков и Владимир Агафонов, руководители силовых структур, главы сельских поселений, актив муниципалитета. Сергей Болдин поздравил Виктора Кузьминова от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он отметил, что под руководством Кузьминова в районе строились социальные объекты, проводились капитальные ремонты школ и Домов культуры, заметно продвинулся вопрос с газификацией и ремонтом дорог.

Виктор Кузьминов принял присягу, поблагодарил руководство края и депутатский корпус района за оказанное доверие.

«Уверен, что с профессиональной командой единомышленников нам удастся свершить немало благих дел для Калининского района. Мне очень хочется, чтобы те вопросы, которые ставили и ставят граждане, были решены как можно быстрее», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Виктор Кузьминов родился 20 апреля 1960 года в поселке Псебай Мостовского района. С середины 1990-х годов работал в администрации Красноармейского района. Несколько раз назначался заместителем главы муниципального образования. С 2013 года возглавлял Калининский район. Был переизбран 21 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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