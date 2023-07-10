Виктор Орбан поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием

O В ходе телефонного разговора Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном продолжение активных и системных политических отношений, ускорение реализации совместных проектов по производственной кооперации, поддержка деловых и гуманитарных инициатив и двусторонних отношений, обсуждались и другие важные вопросы.

Премьер-министр Венгрии искренне поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелал мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.

С удовлетворением было отмечено, что многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Венгрией динамично развивается. Проводятся регулярные политические консультации. В марте текущего года в Будапеште открыто Посольство Узбекистана.

Увеличиваются объемы взаимной торговли. Ведущий европейский банк «ОТП» вышел на банковско-финансовый рынок.

Разрабатываются совместные проекты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике и других приоритетных отраслях. Инвестиционный портфель составляет 1,5 млрд долларов.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность выработки конкретных мер по ускорению проектов сотрудничества и расширению гуманитарного и образовательного обменов в рамках деятельности Межправительственной комиссии». сфокусировано.