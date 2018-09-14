Виктор Хрестин отказался от депутатского мандата

Экс-глава Геленджика, победивший на выборах в городскую думу по округу № 17, отказался от депутатского мандата по состоянию здоровья.

По этому округу в связи с отказом от мандата победителя пройдут довыборы.

Виктор Хрестин участвовал в выборах в муниципальный парламент как самовыдвиженец. Он оказался первым, набрав почти 1 тыс. голосов избирателей.

«Я искренне всем вам благодарен! Мои полномочия в должности главы завершаются. Желаю удачи новому главе. И дай Бог процветания нашему любимому городу-курорту Геленджик», — сказал Хрестин.

Пост мэра Геленджика Виктор Хрестин занимал с 2008 года, до этого несколько лет работал сити-менеджером курорта и первым заместителем мэра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», исполняющим обязанности мэра Геленджика назначили Алексея Богодистова.

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