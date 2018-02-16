Виктор Захарченко встретился со студентами КГИК

Руководитель Кубанского казачьего хора 16 февраля пообщался с начинающими артистами в преддверии своего 80-летия.

Он рассказал будущим певцам, танцорам и музыкантам, почему так важно сохранять самобытность в искусстве. Именно народное творчество, по мнению Захарченко, ближе всего к зрителю.

«Каждый из нас проявляет себя через свою профессию. Каждый, кто состоялся в обществе, как-то свою профессию развивает. Поэтому разговор со студентами очень важен, прежде всего с профессиональной точки зрения», — пояснил Виктор Захарченко.

«Встреча с ним — это всегда помощь для человека. Потому что с каждой встречей он рассказывает что-то новое, что ты можешь открыть для себя. Он всегда дает напутственные советы, и нет разницы, на кого вы учитесь. Это душевный человек, который всегда подскажет», — отметила студентка Кубанского государственного института культуры Луиза Вартересян.

Виктор Захарченко ответил и на вопросы студентов о гастролях и концертах Кубанского казачьего хора. Сейчас коллектив как раз путешествует по России. Планируется более 20 концертов по всей стране.

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