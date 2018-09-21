Виктора Кузьминова избрали главой Калининского района

В муниципалитете 21 сентября прошла 46-я сессия Совета района.

Решением конкурсной комиссии в качестве кандидатов на должность главы Калининского района были зарегистрированы три человека. Все претенденты озвучили перед присутствующими первоочередные задачи, которые они намерены выполнить в случае своего избрания.

По итогам тайного голосования Виктор Кузьминов, руководивший районом последние пять лет, набрал наибольшее число голосов.

Кузьминов родился 20 апреля 1960 года в поселке Псебай Мостовского района. С середины 1990-х годов начал работу в администрации Красноармейского района. Несколько раз назначался замглавы муниципального образования. С 2013 года возглавляет Калининский район, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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