Виктория Лапина: на Кубани сейчас действуют 375 фольклорных коллективов

На поддержку учреждений культуры края в 2018 году потратят 329 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Министр культуры края Виктория Лапина на совещании рассказала депутатам ЗСК, как на Кубани реализуется государственная политика в области сохранения и развития традиционной народной культуры.

По ее словам, на Кубани в 375 фольклорных коллективах занято около 6 тыс. человек. Из них 13 коллективов и организаций культуры относятся к особо ценным объектам культурного достояния. Среди них Кубанский казачий хор, вносящий значительный вклад в дело возрождения, сохранения и развития традиционной казачьей культуры края.

Благодаря реализации в регионе программ «Развитие культуры» и «Дети Кубани» в 2017 году отремонтировали 18 зданий клубных учреждений и четыре — дополнительного образования детей. Для учреждений культуры закупили звукоусилительное оборудование и музыкальные инструменты, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», развитие народных ремесел также обсудили на совещании в кубанском парламенте.

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