Виновником пожара в краснодарской многоэтажке назвали погибшего мужчину

По предварительным данным, крупный пожар в Краснодаре в шестиэтажном доме на улице Прокофьева, 3 произошел из-за действий мужчины, тело которого нашли в одной из квартир.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина пришел в гости к одному из жильцов дома, с которым они распивали спиртные напитки. Во время пожара жителю дома удалось спастись, а его гость погиб.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, гость бросил окурок сигареты в стиральную машину с бельем. Из-за этого начался пожар.

В Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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