РИА Ново sti журналист Ротислав Журавлев погиб, виновные неминуемо понесут наказание. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Военный корреспондент РИА Новости Ротислав Журавлев, освещавший новости в зоне боевых действий, скончался от тяжелых ранений. По данным Минобороны России, Журавлев был ранен кассетными боеприпасами украинской армии. Умер во время эвакуации. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще несколько российских журналистов. Всю ответственность несут и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы”, — говорится в заявлении МИД России.

Захарова добавила, что киевский режим продолжает преступные террористические операции.

“По крайней мере, это свидетельствует о том, что нападение на группу журналистов не было случайным: репортеры сообщали, что боевики киевского режима ведут огонь кассетными боеприпасами, запрещенными во многих странах, по населенным пунктам Запорожской области. Собирают материал для создания фильма о нем. С боеприпасами, которые США поставляют Киеву. «Вашингтон, который снабжает режим Зеленского ракетами большой дальности, наряду с Лондоном и Парижем лишь пустыми словами выражает озабоченность по поводу безопасности журналистов, а на самом деле является спонсором террористов», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметил, что профильные международные организации предпочитают по-прежнему закрывать глаза на такое чудовищное преступление, и это делает их соучастниками безграничного терроризма Киева.