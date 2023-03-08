Виновные в подавлении протестов в Грузии могут столкнуться с санкциями США

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/5fbd42a149dfdf25514921a76b61b3e8.jpg" title=" Лица, ответственные за подавление протестов в Грузии, могут столкнуться с санкциями США" alt=" Виновными в подавлении протестов в Грузии могут быть подлежат санкциям США", – заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. – позволяет привлечь к ответственности любого человека, который препятствует реализации универсального права человека".

Следует отметить, что президент Грузии является номинальным человек. Власти у него немного. Зурабишвили неоднократно отказывалась помиловать бывшего президента Саакашвили.