Виталий Мутко и Мурат Кумпилов обсудили реализацию значимых для Адыгеи проектов

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Обсудили вопросы исполнения задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным по реализации национальных проектов. Отдельное внимание было уделено нацпроекту «Жилье и городская среда».

Мурат Кумпилов проинформировал о готовности региона к участию в трех направлениях данного нацпроекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды».

По этим региональным проектам уже идет работа. В текущем году планируется ввести в строй 271 тыс. кв. м жилья. С застройщиками и банками идет работа по переходу на проектное финансирование. Из сформированного реестра аварийного жилищного фонда в 2019 году будет ликвидировано 564 кв. м в Майкопе и поселке Яблоновском. В рамках создания комфортной городской среды в Адыгее в этом году благоустроят 24 общественных и 36 дворовых территорий. Финансирование этих работ по программе на 2019 год составляет 152,24 млн рублей, а также 99 млн рублей дополнительно направляется из консолидированного бюджета Адыгеи.

Кроме участия в нацпроектах, Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра и получение средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для строительства очистных сооружений в Энеме, Яблоновском, Краснооктябрьском и в ауле Тахтамукай. Также Адыгея подготовила все необходимые документы для вхождения в федеральную программу и получения средств на строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской больницы.

«Мы понимаем ключевую роль регионов в исполнении национальных проектов и нацелены на эффективное решение обозначенных президентом задач. Работа уже ведется по всем направлениям. У нас есть крупные проекты по строительству социальных объектов, спорткомплексов, реконструкции инженерной сети ЖКХ, развитию транспортной инфраструктуры, созданию туристского кластера. Мы видим постоянную поддержку со стороны руководства страны и при содействии федерального центра рассчитываем решить поставленные задачи», — отметил глава Адыгеи.

Виталий Мутко положительно оценил результаты работы Адыгеи по нацпроектам. По итогам встречи будут даны определенные поручения федеральным ведомствам для принятия решений по инициативам региона.