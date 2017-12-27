Виталий Мутко: объекты чемпионата мира по футболу готовы на 80%

В Доме правительства РФ 27 декабря прошло заседание Координационного совета по подготовке и проведению ЧМ-2018.

С докладами о ходе подготовки к чемпионату мира, проведении финальной жеребьевки, итогах организации Кубка конфедераций выступили министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

На заседании заслушали отчеты всех министерств и субъектов РФ по вопросам инфраструктуры и спортивных объектов. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, работа идет очень ответственно и выполнена в среднем на 80%, а по ряду объектов — до 90%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу. Его сменил Алексей Сорокин, который занимал должность генерального директора оргкомитета.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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