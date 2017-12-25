Виталий Мутко объявил о приостановке деятельности на посту главы РФС

Такое заявление он сделал 25 декабря на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Заседание исполкома РФС прошло в Доме футбола в Москве. Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили, что Виталий Мутко уйдет с поста президента РФС 26 декабря. Преемником чиновника называли Алексея Сорокина. Позже вице-президент РФС Никита Симонян опроверг информацию об отставке Виталия Мутко.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх — 2018. Виталию Мутко пожизненно запретили посещать Игры в качестве официального лица.

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