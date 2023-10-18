Визит Байдена в Иорданию, где он должен был встретиться с королем Абдаллой II, перенесен

Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, запланированный на 18 октября, сообщил «Аль-Джазира», сообщил министр иностранных дел страны Айман аль-Баз Сафади.

На встрече должны были присутствовать президент США Джо Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

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По словам министра иностранных дел Иордании, такое решение было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и США.

Ранее Махмуд Аббас отказался участвовать в саммите. По словам источника “The Times of Israel”, глава Палестинской автономии сделал это в знак протеста против нападения на больницу в секторе Газа. Белый дом также подтвердил, что поездка Байдена в Иорданию отменена.