Визит президента в Турцию завершился

Президент Узбекистана Шавкат Практический визит Мирзиёева в Турцию Его визит завершился.

Вчера глава нашей страны встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня состоялся внеочередной саммит В Анкаре под председательством Президента Узбекистана прошла Организация тюркских государств. В своем выступлении глава государства выдвинул ряд важных инициатив.

Состоялись также встречи с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и общенациональным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. .

После саммита Президента Шавката Мирзиёева сопровождал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава нашего государства отбыл в Ташкент.