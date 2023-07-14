Визит Путина на саммит БРИК связан с боязнью государственного переворота — The Moscow Times in Russian

Даша 14.07.2023 В мире

Поездка Путина на саммит БРИКС, связанная со страхом восстания - The Moscow Times

После восстания Вагнера Кремль опасается повторения внутренней нестабильности и потери власти. Учитывая это, а также риск ареста российского лидера Международным уголовным судом в Гааге, решение о том, примет ли Путин участие в саммите БРИКС в Южной Африке, пока не принято, сообщили The Moscow Times три российских чиновника.

22-24 августа в Йоханнесбурге пройдет 15-й саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В нее должен войти президент России Путин, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved