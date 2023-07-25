Визовый режим из Казахстана в Европу могут облегчить

Визовый режим может быть упрощен для граждан, направляющихся из Казахстана в страны ЕС, сообщает Казинформ.

«14-1 On 5 мая в рамках практического визита в Бельгию Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Министр иностранных дел Мурат Нуртилеу провел встречи с высокопоставленными лицами Европейского Союза. На основании его выводов достигнута договоренность о начале консультаций по упрощению визового режима для казахстанцев», — говорится в ответе МИД РК агентству «Казинформ».

23 мая в рамках 20-го заседания комитета по сотрудничеству «Республика Казахстан — Европейский Союз», которое состоялось в здании МИД, Европейскому союзу было сообщено, что казахстанская сторона готова начать официальные консультации в соответствии с данным соглашением.

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“Сейчас будет дан четкий ответ Европы относительно алгоритма и механизма облегчения визового режима. В связи с этим ведутся переговоры», — сообщили в министерстве.