ВК «Динамо Краснодар» обыграл одноклубников из Ленинградской области — 3:0

Волейболисты «Динамо Краснодар» 11 февраля в матче 19-го тура чемпионата России обыграли одноклубников из Ленинградской области.

В трех таймах хозяева вели в счете — 28:26, 25:18, 25:19. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Главный тренер МВК «Динамо-ЛО» Олег Согрин отметил, что игра была сложной и поздравил соперников с победой.

Главный тренер МВК «Динамо Краснодар» Андрей Воронков поблагодарил свою команду за то, что «выдержали большой градус накала с первых мячей и до последних»

«В целом это заслуга парней в непростой ситуации они находят силы в домашнем матче показывать хороший волейбол», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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