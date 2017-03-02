Вход на матч ФК «Кубань» — «Химки» 8 марта для женщин будет бесплатным

ФК «Кубань» 8 марта возобновляет сезон-2016/17 домашним поединком с подмосковными «Химками». Вход для болельщиц краснодарского клуба будет свободным.

«8 марта — особый день для прекрасной половины желто-зеленой семьи. Руководством ФК «Кубань» принято решение сделать вход на матч для всех женщин свободным», — рассказал коммерческий директор клуба Артем Иващенко.

Каждая болельщица сможет получить бесплатный билет в магазине «12-й игрок» рядом с кассами стадиона. Начало матча — в 16:00.

В связи с реконструкцией стадиона «Кубань» для прохода на Восточную трибуну будет открыт только вход № 10. Из-за установки оградительных конструкций подойти к нему можно только со стороны Южной трибуны. Проход с улицы Короленко невозможен, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

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