Вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский» выплатят около 6,8 млрд рублей

Выплаты страхового возмещения начнутся с 14 декабря.

Согласно реестру обязательств банка «Новопокровский», за выплатой могут обратиться около 8 тыс. вкладчиков. Среди них 424 граждан, имеющие счета для предпринимательской деятельности на сумму около 70 млн рублей. Общая сумма выплат составит около 6,8 млрд рублей.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и необходимых документов будут осуществляться через «Россельхозбанк», сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ в декабре отозвал лицензию у краснодарского банка «Новопокровский».

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