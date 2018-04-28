«ВКонтакте» предупредила о возможных сбоях из-за провайдера «Ростелеком–Краснодар»

Соцсеть может быть временно недоступна части пользователей.

Сообщение об этом появилось 30 апреля в аккаунте соцсети в Твиттере. Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью провайдера «Ростелеком–Краснодар».

«Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», — говорится в сообщении соцсети.

ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет.

— ВКонтакте (@vkontakte) 28 апреля 2018 г.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник