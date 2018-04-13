«ВКонтакте» проверит грамотность пользователей перед «Тотальным диктантом»

До 14 апреля система будет отмечать некоторые ошибки в публичных записях и комментариях пользователей, подсказывать правильные варианты и приводить короткие объяснения.

Перед публикацией поста или комментария пользователь сможет исправить свою ошибку. Список слов и пояснения к ним составлены совместно с экспертным советом акции «Тотальный диктант».

Для акции на платформе «ВКонтакте» в преддверии «Тотального диктанта» выбрали 25 слов и семейств слов, в которых взрослые люди чаще всего совершают ошибки в повседневной письменной речи.

«В списке есть даже слова разговорно-сниженного стиля, например «ни фига» (раздельно!), ведь акция «Тотальный диктант» обращает внимание ее участников на живой письменный язык во всей его многогранности. В нем нет плохих и хороших слов, а есть уместное и неуместное, верное и ошибочное их использование», — отметила координатор «Тотального диктанта» в Петербурге Елена Калинина.

Руководитель образовательных проектов «ВКонтакте» Алсу Гарифуллина отметила, что в Интернете пользователи привыкли полагаться на орфографическую помощь: текстовый редактор подчеркнет ошибки в документе, автокоррекция исправит опечатки в переписке. Поэтому неточное написание некоторых слов в социальных сетях стало привычным.

«Эта акция — не повод «поучить» пользователей и исправить все ошибки, а скорее напомнить часто используемые слова, правильное написание которых почему-то затерялось в потоке ежедневного общения», — цитирует Гарифуллину телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тотальный диктант» в 2018 году состоится 14 апреля. В Краснодаре откроют 17 площадок для написания диктанта. Акция будет посвящена судьбе немцев в Поволжье. Текст диктанта войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои».

Сотрудники «Нового телевидения Кубани» станут чтецами «Тотального диктанта».

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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