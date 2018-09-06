«ВКонтакте» выделит 100 млн рублей на развитие предпринимателей

Социальная сеть запустит образовательную академию для бизнеса.

Платформа включает в себя портал VK Business, образовательную программу «Академия ВКонтакте» и поддержку предпринимателей.

Сейчас посетители платформы могут прослушать видеокурсы о создании страницы бизнеса и таргетированной рекламе. Полностью академия начнет работу до конца осени.

Также «ВКонтакте» до конца 2019 года выделит 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей. Представители бизнеса будут получать средства на бесплатное продвижение своего дела в соцсети за определенные действия — например, запуск рекламы или использование нового сервиса.

Соцсеть также представила несколько новых функций, упрощающих работу малого и среднего бизнеса и завершающих формирование полноценной платформы для ведения бизнеса онлайн.

Сейчас в соцсети ведут бизнес более 400 тыс. компаний и предпринимателей, ежедневно они получают 40 млн обращений от пользователей, сообщает ТАСС.

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