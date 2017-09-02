ВКС РФ уничтожили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ

По данным Минобороны, за два дня российский истребитель Су-35 уничтожил около 30 единиц техники ИГ. Ведомство опубликовало видео нанесения ударов.

Истребитель уничтожил два танка, два хранилища боеприпасов, оружия и топлива, пункт управления, а также более десяти грузовиков с боеприпасами и оружием.

«Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города», — сообщает пресс-служба ведомства.

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