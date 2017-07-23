ВКС России в 2018 году получат более 100 новых самолетов и вертолетов

Строевые машины пройдут модернизацию и капитальный ремонт.

Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017.

«Получим не меньше, чем в этом году. Более 100 новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся», — сказал он.

Бондарев добавил, что по новой госпрограмме вооружений 2018 — 2025 годов авиацию не обидели.

«Все прекрасно понимают, что мир идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. Это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности», — цитирует главнокомандующего ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник