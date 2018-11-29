Владе Йовановича утвердили на посту главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»

29 ноября в 21:24

Контракт заключили до конца сезона-2018/19.

Под руководством 45-летного сербского специалиста белградский «Партизан» в 2011 году выиграл Адриатическую лигу, а в сезонах 2010/11 и 11/12 забрал чемпионат и Кубок Сербии. По итогам сезона-10/11 Владе Йованович признан лучшим тренером Адриатической лиги и чемпионата Сербии.

В сезоне-13/14 тренер привел «Игокеа» к победе в чемпионате Боснии и вывел клуб из Лакташей в финал Кубка Боснии. Молодежная сборная Сербии завоевала золотые медали на чемпионатах Европы в 2009 и 2017 годах.

Йованович начал карьеру в «Локомотиве-Кубани» с работы в системе молодежных команд, летом стал ассистентом главного тренера.

«В системе «Локо» Владе работает уже третий сезон, и это не первый его опыт на посту главного тренера основной команды. В сезоне 2016/2017, перед приходом Обрадовича, он на несколько матчей успешно заменил Фотиса Кацикариса. Так что его возможности нам известны. В ноябре Владе также принял команду в достаточно непростой ситуации и успешно решил краткосрочные задачи — пять побед в шести матчах и поражение от ЦСКА. Поэтому логично, что Йованович заслужил довести команду до конца сезона», — цитирует президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после того, как «Локо» расстался с Сашей Обрадовичем, Йованович исполнял обязанности главного тренера.

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