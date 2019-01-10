В список кандидатов также включили владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента ЦСКА Евгения Гинера.

Кандидатом в президенты Российского футбольного союза стал Александр Дюков, а делегатом от Лиги для участия в Конференции РФС 22 февраля — исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан.

Во время конференции пройдут выборы в исполком, сообщает пресс-служба РПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий владеет 66,7% ООО «Футбольный клуб «Краснодар»».

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