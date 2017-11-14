Владельца Медведовского мясокомбината посадили за намеренное банкротство

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу владельца агрохолдинга Николая Озерова и начальника отдела кадров Елены Нестеренко. Процесс длился два года.

Согласно приговору, Николай Озеров, будучи директором ООО «Индустриальная управляющая компания» и фактическим собственником 20 аграрных фирм, входивших в Медведовский мясокомбинат, спланировал и организовал хищение 469 млн рублей, полученных в виде невозобновляемой кредитной линии в ЮЗБ ПАО «Сбербанк» в 2011 году со сроком погашения в 2019 году. Кредит привлекался на модернизацию свиноводческого комплекса в Тимашевском районе.

Суд установил, что строительные работы по договору подряда выполняло зарегистрированное на Кипре ООО «Южная строительная промышленная корпорация», также принадлежащее Николаю Озерову. Тремя траншами кредитные средства Сбербанка, полученные ООО «ПЗ “Индустриальный”», были переведены на расчетные счета ООО ЮСПК, а затем на счета ООО «Южная многопрофильная компания», открытые в ВТБ 24. Эта компания также входила в холдинг Николая Озерова.

Реконструкция свинокомплекса не была завершена, а Озеров инициировал банкротства трех компаний, входящих в холдинг, зарегистрировав новые в Ростове-на-Дону и переведя в них земельные участки, недвижимость, компьютерную технику, комбайны, автомобили. Поручителям по кредиту был причинен ущерб в 3 млрд рублей.

Суд признал Николая Озерова организатором преднамеренного банкротства, а Елену Нестеренко, которая выступала формальным учредителем в новых фирмах, а также подыскивала кандидатуры номинальных директоров этих компаний, — пособником.

Озерова приговорили к восьми годам колонии общего режима, а Елену Нестеренко — к 3,5 годам условно. Подсудимые вину не признали, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мясокомбинат в станице Медведовской обанкротился в сентябре 2014 года. Предприятие имело долги по кредитам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и банке «Петрокоммерц».

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