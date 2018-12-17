Владельцу мотодельталета из Адыгеи запретили проводить экскурсионные полеты

Соблюдение требований авиационной безопасности проверила Белореченская транспортная прокуратура.

Установлено, что 3 ноября в горах на окраине поселка Каменномостского Майкопского района Адыгеи местный житель на мотодельталете осуществлял демонстрационные полеты для того, чтобы в последующем проводить для туристов авиаэкскурсии. При этом у летчика не было ни свидетельства о государственной регистрации, ни удостоверения о годности к полетам, ни свидетельства пилота.

По факту допущенных нарушений прокуратура направила в Майкопский районный суд заявление о запрете использовать воздушное судно до получения на него документации, предусмотренной воздушным законодательством. Также против владельца мотодельталета возбудили два дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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