Участники Ассоциации операторов фитнес-индустрии обратились к вице-премьеру России Ольге Голодец с просьбой поддержать развитие отрасли.

Они написали письмо, в котором изложили свои предложения. Представители ассоциации просят внести в законодательство изменения, предусматривающие понятие «фитнес». Также они предложили уточнить общероссийские классификаторы и снизить налоги на землю и имущество, которые используются для спорта и фитнес-индустрии. Предлагается улучшить санитарно-гигиенические нормы, ввести «невозвратные» дешевые клубные карты и запретить посещение клуба лицам, нарушающим порядок и не соблюдающим правила.

Аппарат правительства направил письмо в Минспорт и другие ведомства для подготовки ответа автору обращения.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии была создана в августе 2017 года. Сейчас в ней состоят 134 фитнес-клуба и действуют три региональных представительства: в Нижнем Новгороде, Саратове и Оренбурге. Основной деятельностью членов ассоциации является привлечение россиян к здоровому образу жизни, сообщают «Известия».

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